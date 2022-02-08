Врач рассказала о причинах выпадения волос после коронавируса

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Выпадение волос после коронавируса указывает на наличие постковидного синдрома, рассказала "Мосленте" врач-трихолог, косметолог Татьяна Сновская.

По словам эксперта, выпадение волос может быть связано с микротромбозом сосудов волосяного фолликула, вирусной интоксикацией, повышением температуры тела выше 38,5 градуса, а также приемом антибиотиков, противовирусных препаратов и психоэмоциональным стрессом.

Сновская также отметила, что на густоту волос может оказать и бессимптомное течение болезни. При этом жалуются врачу на выпадение волос после коронавируса восемь из десяти пациентов.

Ранее стало известно, что ранним признаком заражения штаммом "Омикрон", который можно спутать с переутомлением, может быть боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч.

