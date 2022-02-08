Ученые рассказали о связи продолжительности сна и похудения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ученые из Чикагского университета выяснили, что недосып приводит к набору веса. Об этом сообщает "Газета.ру".
Специалисты провели исследование среди 80 добровольцев с избыточным весом. Те, кто спал ночью меньше 6,5 часа, днем еды больше, чем те, кто спал до 8,5 часа. Так, добровольцы с продолжительным сном ели на 270–550 килокалорий меньше.
Исследователи пояснили, что из-за нарушения сна в организме вырабатывается гормон грелин, пробуждающий аппетит, и возникает нехватка гормона лептина, отвечающего за чувство голода.
Ученые отметили, что при нормализации сна и без изменений диеты и физической нагрузки за три года можно избавиться от 12 килограммов.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева объяснила, о чем может свидетельствовать избыточный жир на животе. По ее словам, из-за ожирения может развиться сахарный диабет, а также болезни сердца.
"Доктор 24": продукты против переедания
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