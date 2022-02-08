Психотехнолог рассказал, как справиться с одиночеством

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Психотехнолог Сергей Маркелов рассказал, как справиться с одиночеством и перестать запираться в четырех стенах. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По словам специалиста, каждый человек в определенные моменты жизни может винить весь мир в своих проблемах, однако в первую очередь нужно перестать себя жалеть.
"Ты где-то не понял себя, где-то не понял людей, где-то не понял бывшего супруга или супругу, дети не поняли тебя, уже выросшие. Просто признай, что нет виноватых. И мир виноват, и ты виноват", – пояснил Маркелов.
Он подчеркнул, что одиночество приравнивается к бездействию, потому что многим такая позиция удобна.
"Быть человеком, вообще быть таким для себя комфортным и понятным – это труд", – пояснил эксперт.
По его словам, чтобы разорвать "кокон" одиночества, нужно делать шаги навстречу другим людям. Важно проработать свое эго для полноценного, здорового общения с людьми, подчеркнул эксперт.
Ранее гештальт-терапевт Дарья Петровская рассказала, как избежать низкой самооценки. Она подчеркнула, что у многих самооценка нестабильна и зависит от мнения других. По ее словам, все начинается из детства, поэтому важно, чтобы взрослые постоянно объясняли малышу, что они оценивают его поступок, а не его личность.
"Личная территория": "эпидемия одиночества"
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