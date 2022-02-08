Эксперт рассказала, как продлить аромат духов

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Чтобы аромат духов продержался как можно дольше на человеке, необходимо соблюдать ряд простых правил. Об этом рассказала британский эксперт по подбору ароматов Рэйчел Хаус, передает радио КП.
По ее словам, после нанесения духов не нужно тереть запястья друг о друга. В результате этого разрушаются химические связи, а аромат быстро исчезает. При выборе ароматизированных средств для волос Хаус посоветовала отдавать предпочтение парфюмированным мистам. Спирт, содержащийся в духах, сильно сушит локоны, что приводит к их ломкости.
Перед нанесением аромата кожу рекомендуется увлажнить кремом или вазелином. Духи можно наносить и на слегка влажную кожу после душа или ванны, чтобы парфюмерные масла лучше взаимодействовали с эпидермисом.
Эксперт отметила, что духи нужно хранить в прохладном и сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Чрезмерная влажность же негативно влияет на стойкость ароматов.
Хаус также посоветовала наносить духи на запястья, заднюю часть шеи, внутреннюю часть локтей или заднюю часть коленей. Увеличить интенсивность и стойкость аромата можно с помощью гелей для душа, лосьона для тела и крема из той же линейки, что и парфюм.
Ранее бьюти-эксперт Shopping Live Елена Спиркина посоветовала покупать духи в крупных известных магазинах, чтобы избежать подделки. Она подчеркнула, что в соответствии с российским законодательством любой товар, в том числе духи, должен иметь сертификат соответствия, подтверждающий оригинальность, а крупные магазины не будут пренебрегать такими правилами.
"Городской стандарт": духи
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