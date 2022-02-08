Глава Центра имени Гамалеи рассказал, при каком условии закончится пандемия COVID-19

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Пандемия COVID-19 может закончится, если 80% населения планеты будут привиты в срок не более 7 месяцев, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Анатолийскому агентству Турции.

По словам главы Центра имени Гамалеи, чтобы достичь этой цели, сначала следует создать достаточный запас вакцин и снабдить ими государства, которые не производят вакцины против коронавируса.

Ранее Гинцбург рассказал о новых мутациях коронавируса. По его словам, новые мутации COVID-19 будут стремиться преодолеть существующий иммунитет. Однако глава Центра имени Гамалеи уточнил, что появления новых штаммов можно избежать, если граждане будут вакцинироваться.

