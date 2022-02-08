Дети до года и взрослые старше 65 лет входят в группу эпидемиологического риска – Попова

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Максимальный прирост заболеваемости коронавирусом в России отмечается среди детей и пожилых людей. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу отметить, что тот рост, который мы наблюдаем по всей территории Российской Федерации, – это рост во всех возрастных группах. Но важно: максимальный прирост за последнюю неделю, за прошедшую неделю – это прирост в группе детей до одного года и это среди взрослых старше 65 лет", – отметила она.

Главный санитарный врач России подчеркнула, что данные возрастные категории с приходом "Омикрона" становятся не только группами риска по течению заболевания, но и группами эпидемического риска, в которых регистрируется максимальное количество заражений.

При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, дети составляют порядка 20% от общего числа пациентов с коронавирусом.

"Госпитализированы сегодня почти 12 тысяч детей, рост госпитализации за неделю составил 28%", – отметил глава Минздрава РФ.

Министр подчеркнул, что в стране активно ведутся подготовка и развертывание дополнительного коечного фонда для детей.

"Развернуты 16 тысяч коек, при этом свободный коечный фонд составляет 26%", – сказал Мурашко.

Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, как пожилым людям восстановиться после перенесенного коронавируса. Специалист порекомендовала чаще бывать на свежем воздухе и есть разнообразную еду.