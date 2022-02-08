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Москва 24

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Общество

8 февраля, 15:59

Треть выявляемых в РФ случаев вирусных инфекций приходится на COVID-19 – Попова

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На COVID-19 приходится до трети всех регистрируемых в России случаев заражения вирусными инфекциями, еще треть приходится на риновирусы, заявила руководитель Роспотребандзора Анна Попова.

"Мы ведем мониторинг вирусного пейзажа у здоровых, мы ведем его уже больше полутора лет", – отметила она на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при кабмине.

Попова уточнила, что еще 14% подтвержденных заражений приходится на аденовирусы. При этом "Омикрон" в настоящее время занимает более 60% среди всех выявленных случаев заражения коронавирусом.

"При мониторинге изменчивости вируса и выявления штаммов хочу отметить, что на сегодняшний день "Омикрон" составляет более 60%, "Дельта" – 35%", – пояснила она.

Ранее Попова рассказала, какая возрастная группа наиболее подвержена заражению "Омикрон"-штаммом коронавируса. По ее словам, чаще всего заражаются люди активного возраста от 20 до 30 лет, а также подростки. Это обусловлено большим количеством контактов у данной возрастной категории.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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