Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в РФ пока не стабилизируется

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Ситуация с коронавирусом в России пока не становится более стабильной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.
По ее словам, сейчас в стране наблюдается фаза роста.
"Поэтому все мероприятия, которые приняты сегодня уже ограничительные <...> в субъектах РФ, абсолютно необходимы и адекватны", – подчеркнула Попова.
Глава Роспотребнадзора рассказала, что рост количества зараженных зафиксирован в 84 регионах. При этом единственным субъектом России, где за прошедшую неделю отметили снижение заболеваемости COVID-19, оказалась Москва.
"Снижение составило 5,7%. Это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе Москве", – добавила Попова.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве за прошлую неделю число госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось на 15%. По его словам, столичные власти надеются на снижение объемов госпитализаций по итогам текущей недели. Он также подчеркнул, что в Москве нарастили коечный фонд: в запасе столицы порядка 5 тысяч коек для больных COVID-19.
В Москве действуют особые правила для заразившихся COVID-19
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