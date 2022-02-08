В России могут разрешить оставлять в СИЗО при матерях детей до 4 лет

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Детям до 4 лет могут разрешить находиться в СИЗО при матерях. Соответствующий законопроект планируют представить в правительство, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в эфире телеканала Россия 24.

Он напомнил, что сейчас в СИЗО при матерях могут находиться дети до трех лет.

"Мы хотим предложить до четырех этот возраст (увеличить. – Прим. ред.). Потому что для женщин это очень важно, да и для ребенка тоже, чтобы вот эта связь не прерывалась, несмотря на то что женщина находится в местах лишения свободы", – подчеркнул Чуйченко.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных во всех следственных изоляторах и колониях России по поручению Владимира Путина. Проверка уже стартовала в декабре, когда сотрудники Генпрокуратуры провели ряд выездных инспекций в регионах РФ. Результаты проверки будут проанализированы к лету.

