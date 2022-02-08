Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

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Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким топ-менеджера и отметили его вклад в развитие Дальнего Востока и Арктики.

Носов возглавлял корпорацию с мая 2021 года. До этого он занимал ряд государственных должностей, руководил другими коммерческими организациями. В частности, с 2018 по 2020 год работал заместителем губернатора Нижегородской области.

