Глава Минюста связал случаи насилия над заключенными с профессиональной деформацией

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Глава министерства юстиции РФ Константин Чуйченко связал случаи насилия над заключенными с профессиональной деформацией сотрудников. Об этом он заявил в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

"Те случаи, с которыми мы столкнулись и, собственно, которые сейчас получили такой общественный резонанс, я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это", – отметил глава ведомства.

По словам Чуйченко, с данными проблемами необходимо бороться. По его мнению, следует "менять ментальность".

"Хотя во ФСИН работает очень много честных, порядочных и человечных людей. Это надо признать", – заключил министр.

Ранее Владимир Путин рекомендовал парламенту до 1 июля рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки. Законопроект, который поддержало правительство, дает более четкое и подробное определение пыток, а также вводит понятие "запугивание". Если поправки примут, за пытки представителям власти будет грозить не до 7, а до 12 лет тюрьмы. Также такие преступления переведут в разряд особо тяжких – это увеличит срок давности по ним до 15 лет.