Глава Минюста связал случаи насилия над заключенными с профессиональной деформацией

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
Глава министерства юстиции РФ Константин Чуйченко связал случаи насилия над заключенными с профессиональной деформацией сотрудников. Об этом он заявил в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
"Те случаи, с которыми мы столкнулись и, собственно, которые сейчас получили такой общественный резонанс, я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это", – отметил глава ведомства.
По словам Чуйченко, с данными проблемами необходимо бороться. По его мнению, следует "менять ментальность".
"Хотя во ФСИН работает очень много честных, порядочных и человечных людей. Это надо признать", – заключил министр.
Ранее Владимир Путин рекомендовал парламенту до 1 июля рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки. Законопроект, который поддержало правительство, дает более четкое и подробное определение пыток, а также вводит понятие "запугивание". Если поправки примут, за пытки представителям власти будет грозить не до 7, а до 12 лет тюрьмы. Также такие преступления переведут в разряд особо тяжких – это увеличит срок давности по ним до 15 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: