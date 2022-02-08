Названы симптомы "Омикрона", которые можно спутать с переутомлением

Фото: depositphotos/sjenner13
Ранним признаком заражения штаммом коронавируса "Омикрон", который можно спутать с переутомлением, может быть боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, пишет Daily Express.
"Люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока идет выздоровление. Некоторые также сталкиваются со странными или измененными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах", – говорится в материале.
Ученые, участвующие в проекте по отслеживанию симптомов коронавируса ZOE COVID Symptom Study, рассказали, что обычно такие боли сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше в зависимости от возраста пациента.
"У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней – у взрослых в возрасте 16–35 лет, семи дней – у взрослых в возрасте 35–65 лет и до восьми дней – у людей старше 65 лет", – отметили эксперты.
Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что распространенным симптомом COVID-19 при заражении штаммом "Омикрон", который возникает до появления затруднений в дыхании, является головная боль.
Врачи подчеркнули, что чаще всего продолжительные головные боли наблюдаются у пациентов, которые регулярно испытывали аналогичные проблемы и до заражения. При этом данный симптом "Омикрона" может проявиться у практически любого человека, а также он может сохраняться и после выздоровления.
В Москве действуют особые правила для заразившихся COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: