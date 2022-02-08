Мурманский депутат рассказал, как покупать продукты дешевле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-спикер Мурманской областной думы Евгений Никора предложил сравнивать цены в разных магазинах и пользоваться маркетплейсами, чтобы сэкономить на продуктах. Так он ответил интернет-пользователю, который пожаловался на слишком дорогие макароны, сообщает РИА Новости.

Пользователь рассказал депутату, что в одном из магазинов Мурманска пачка макарон популярного бренда стала стоить 100 рублей. Он попросил политика от лица думы обратиться в надзорные органы региона для оценки законности такой наценки. На это парламентарий отметил, что в ФАС нарушений не зафиксирует, поскольку магазин, о котором идет речь, не доминирует на рынке.

"Рекомендую найти эти макароны подешевле. Например, сегодня на OZON они 68 рублей", – написал в ответ Никора.

Это вызвало резонанс в Сети. Депутат позже объяснил, что не предлагал покупать продукты именно в интернете, а имел в виду возможность приобрести их в другом магазине, где цены ниже.

"Я сам каждые выходные хожу в магазины и стараюсь выбрать необходимые продукты подешевле, сравниваю цены в магазинах", – сказал он.

В то же время Никора признал, что стоимость товаров растет, однако власти не могут искусственно на это повлиять. По его словам, задача руководства страны состоит в том, чтобы стимулировать конкуренцию, способствовать открытию новых продуктовых, поддерживать фермерские хозяйства.

Ранее стало известно, что Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом и ФАС разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка от 0 до 5%. Специалисты утверждают, что такая практика поспособствует повышению доступности социально значимых продуктов для населения.

