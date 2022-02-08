В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с гололедом, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.
Новое предупреждение будет действовать до 10:00 четверга, 10 февраля, в Москве и до 11:00 10 февраля по области.
Уточняется, что до этого оно действовало до 02:00 среды, 9 февраля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что оттепель в Москве продлится до конца недели. Он сообщил, что всю неделю в городе будет идти снег, в частности мокрый.
Кроме того, синоптик также предупредил жителей столицы об опасности гололедицы. Он посоветовал москвичам меньше торопиться.
Москвичей предупредили об оттепели до конца недели
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