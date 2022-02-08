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Москва 24

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Общество

8 февраля, 12:57

В ГД предложили ужесточить ответственность за управление автомобилем без прав

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за управление автомобилем без водительских прав. С данной инициативой выступила вице-спикер ГД, руководитель профильной рабочей группы Ирина Яровая.

"Действующие нормы в административном законодательстве позволяют лицу многократно продолжать управление транспортным средством, будучи лишенным такого права или не имея его. И тот уровень ответственности, который есть, – это скорее мера поощрительного характера, чем мера ответственности и удержания", – цитирует ее ТАСС.

Вице-спикер ГД предложила увеличить административную ответственность за повторное управление автомобилем водителем, лишенным права, путем установления штрафа от 50 до 100 тысяч рублей.

Также, по словам Яровой, автомобилистов, лишенных прав и дважды привлекавшихся к ответственности за данное нарушение, предлагается привлекать уже к уголовной ответственности.

Помимо этого, парламентарий выступила с предложением установить повышенную ответственность для лишенных или не имеющих водительских прав, совершающих преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения, в результате которых пешеход получил тяжелые травмы или скончался.

Кроме того, по мнению Яровой, было бы верным учесть конфискацию транспортного средства, использованного при совершении преступления, связанного с управлением авто в нетрезвом виде либо с превышением скорости или выездом на встречку, а также неоднократным управлением машины, являясь лишенным прав.

По словам вице-спикера Госдумы, неустановление такой меры было бы странным и необъяснимым для общества.

Ранее сообщалось, что Минтранс и ГИБДД рассмотрят введение нового ГОСТа по безопасности пешеходов. При подготовке стандартов исследователи изучили российский и зарубежный опыт. В частности, документом предлагается приподнять перекрестки над проезжей частью, сократить число полос для движения.

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