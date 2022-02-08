Директор гимназии в Петербурге объяснила увольнение читавшей Хармса учительницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Учительница гимназии № 168 Серафима Сапрыкина, которая читала ученикам стихи Хармса и Введенского, уволилась по собственному желанию, поскольку нашла другую работу. Об этом изданию "Петербургский дневник" рассказала директор образовательного учреждения Светлана Лебедева.
Она уточнила, что увольнение было согласовано и произведено одним днем. Лебедева отметила, что не выступает против поэзии, а лишь хочет, чтобы соблюдался учебный план.
"Она не обращалась ни ко мне, ни к завучу по этому вопросу (изменения плана занятий. – Прим. ред.). В любом трудовом коллективе должна быть дисциплина, поэтому изменения в учебном плане, который составляется заранее, необходимо соблюдать или согласовывать внесение в него изменений", – сказала директор гимназии.
Ранее учительница Серафима Сапрыкина рассказала в Facebook, что ее попросили уволиться, после того как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам педагога, директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что вышеперечисленные поэты были пособниками фашистов и врагами народа.
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