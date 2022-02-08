В Москве за сутки госпитализировали 1 566 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за последние сутки госпитализировали 1 566 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Выздоровели 20 673 человека, на ИВЛ находятся 618 пациентов. При этом от последствий COVID-19 скончались 85 человек.
За прошедшие 24 часа в Москве выявили 12 902 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 2 068 597 жителей столицы.
В масштабах России показатель госпитализаций составил 20 185, что на 86,2% больше, чем днем ранее. Выявлено 165 643 новых случая COVID-19. По их числу лидирует Москва, за ней идут Санкт-Петербург – 11 014 заболевших, а также Московская область – 8 486.
Ранее в Москве сократили до семи дней срок лечения пациентов с COVID-19. Это правило распространяется только на пациентов, чей диагноз установлен после 6 февраля. При отсутствии симптомов заболевания самоизоляцию можно будет прекратить уже через неделю после постановки диагноза – для этого больному позвонит врач, который и примет окончательное решение.
В Москве действуют особые правила для заразившихся COVID-19
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