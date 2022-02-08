Электронные свидетельства о смерти начнут выдавать в России с 1 марта

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что формирование электронного свидетельства будет обязательным. Все сведения медицинские организации будут вносить в информационную систему здравоохранения. После информация поступит в Единый реестр ЗАГС, Росстат и другие ведомства. При этом родственники умершего не должны будут самостоятельно предоставлять документ в органы.
Замминистра здравоохранения Павел Пугачев рассказал, что такой переход изменит качество статистической информации, так как врачам предоставят цифровые инструменты для более точного кодирования причин смерти.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы планируют внести в феврале проект нового закона о похоронном деле в России, предполагающий полную замену закона "О погребении и похоронном деле". Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что принятие закона в обновленной редакции назрело давно.
В России начали разрабатывать новый законопроект о похоронном деле
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: