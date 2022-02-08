Глава департамента ЖКХ Москвы рассказал о льготах на вывоз мусора

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Около 2,4 миллиона жителей столицы могут воспользоваться льготой на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, сообщил РИА Новости руководитель департамента ЖКХ столицы Вячеслав Торсунов.

Он обратил внимание на то, что с 1 января текущего года жители столицы имеют возможность платить за услугу по единой фиксированной ставке – 7,27 рубля за квадратный метр жилого помещения. При этом льгота может быть предоставлена автоматически всем тем, кто уже на сегодняшний день пользуется скидками по оплате коммунальных услуг.

Согласно закону, воспользоваться льготой на вывоз мусора могут инвалиды по заболеванию, ветераны Великой Отечественной войны, а также пострадавшие от радиации. Региональные меры соцподдержки касаются ветеранов труда и военной службы, детей-сирот и других категорий.

С этого года льготниками данной услуги также являются одинокие пенсионеры и семьи, состоящие из пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет).

Для оформления льготы нужно подать заявление в центр госуслуг "Мои документы", подробнее по расчету и предоставлению субсидий можно узнать на сайте Городского центра жилищных субсидий или по телефону горячей линии +7 (495) 777-77-77.

В столице льготами и субсидиями на оплату ЖКУ пользуются порядка 4 миллионов граждан, а всего в городе насчитывается 60 категорий льготников. Субсидия дается семьям, тратящим на оплату ЖКУ больше 10% совокупного дохода. В среднем по России данный показатель равен 22%.

Ранее сообщалось, что более миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что такой объем еще раз подтверждает, что выбранная в Москве стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами правильная и уже доказала свою эффективность.