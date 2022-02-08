В Москве за двое суток выпало 25% месячной нормы осадков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В столице за последние 48 часов прирост осадков составил 9 миллиметров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Метеобюро Москвы.
"За двое суток в городе выпало 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 миллиметров", – сказал собеседник агентства.
Представитель Метеобюро отметил, что осадки в Москве прошли в виде снега и мокрого снега. А в результате двухдневных снегопадов высота сугробов в городе увеличилась с 45 до 49 сантиметров. Для нынешней зимы в столице это максимальная высота снежного покрова.
Ранее сообщалось, что в Москве сугробы достигли рекордных размеров для нынешней зимы, превысив среднеклиматическую норму для начала февраля в два раза. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в этом месяце горожан ожидает аномально низкое атмосферное давление.
"Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 8 февраля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: