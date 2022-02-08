Названа разница в уровне смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Британские исследователи оценили вероятность смерти от COVID-19 среди вакцинированных и тех, кто не сделал прививку. Об этом сообщает News.ru.
Специалисты проанализировали 70 тысяч случаев смерти от коронавируса в Британии.
По данным Управления национальной статистики, во второй половине 2021 года число смертей среди непривитых было на 93,4% больше. Скорректированный по возрасту риск смерти от COVID-19 был высчитан за период с июля по декабрь прошлого года.
Ранее специалисты заявили, что антитела, которые выработались после заражения "Омикроном", не спасут от остальных штаммов коронавируса. Это связано с тем, что при новом варианте инфекция проходит локализованно, поэтому в плазме крови образуется сравнительно небольшая концентрация антител, что несопоставимо с иммунитетом от той же "Дельты".
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