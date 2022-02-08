Академик РАН назвал законы питания для продления жизни

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Россиянам рассказали, какие правила питания необходимы для продления жизни. Мыслями на данную тему поделился научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян в эфире радио Sputnik.
Специалист обратил внимание, что здоровое питание помогает человеку дольше сохранять физическую активность. Чтобы увеличить продолжительность жизни, Тутельян посоветовал следовать двум законам науки о питании.
В частности, эксперт порекомендовал соблюдать баланс калорийности рациона и энергозатрат. Излишняя пища может вызывать ряд заболеваний, а недостаток – истощение организма.
"Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон", – объяснил Тутельян.
Второй закон утверждает, что рацион должен включать в себя порядка 200 химических соединений, необходимых организму.
"Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны", – подчеркнул Тутельян.
По его словам, человеку необходима полноценная белковая пища. Кроме того, стоит обогащать организм витаминами, микроэлементами и аминокислотами.
Академик также посоветовал с возрастом переходить на более легкую в усваивании пищу. При этом рацион должен оставаться полноценным, заключил Тутельян.
Ранее специалист по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила вкусные продукты для продления жизни. В частности, она порекомендовала добавлять в рацион жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, орехи и семена.
По мнению врача, из рациона нужно убрать продукты с повышенным содержанием сахара, такие как сладкие газировки, пирожные и готовые хлопья. Также специалист посоветовала исключить рафинированные растительные масла, такие как соевое, рапсовое и подсолнечное.
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