Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу в России

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В России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", – сообщил он.

Володин отметил, что в законодательстве осталось много пробелов по данному вопросу. Он призвал депутатов продолжить работу в этом направлении.

"Обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ", – продолжил спикер Госдумы.

Володин добавил, что педофилы заслуживают максимально жестких наказаний даже в случаях, когда преступление свершается в первый раз.

"Данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве", – заключил спикер.

В январе Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов. За данное правонарушение теперь предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму членами фракции "Единая Россия" в сентябре прошлого года. Документ в том числе предполагает введение наказания в виде пожизненного заключения для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.