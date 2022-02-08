Синоптик предупредил о необычной погоде в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Необычная погода прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

В частности, в европейской части страны ожидается аномально высокая температура воздуха.

"В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8–10 градусов", – указал синоптик.

Специалист продолжил, что в Санкт-Петербурге аномалия составит 6–10 градусов. По его словам, в городе ожидается оттепель.

"Кроме того, большинство ночей в течение рабочей недели будут тоже оттепельные. Очень теплая погода, но будут осадки в виде мокрого снега", – уточнил Вильфанд.



В свою очередь, на юге Западной и Средней Сибири к концу рабочей недели прогнозируется аномальный холод. По прогнозу метеоролога, температура будет опускаться до 25–35 градусов мороза, на 4–6 градусов ниже нормальной.

Специалист пояснил, что такая ситуация вызвана развитием сибирского антициклона.

"Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы", – подытожил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объяснил появление "ложного" солнца в Москве. Специалист предположил, что причиной для этого стало противодействие двух циклонов и двух антициклонов, которое возникло из-за нахождения города в "барической седловине".