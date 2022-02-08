В Гидрометцентре рассказали, как долго продлится оттепель в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель в Москве продлится до конца недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он сообщил, что всю неделю в городе будет идти снег, в частности мокрый.

"Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется", – уточнил Вильфанд.

При этом синоптик предупредил жителей столицы об опасности гололедицы. Он посоветовал москвичам меньше торопиться.

"Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели", – сказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что снежный покров в городе не будет увеличиваться. Как объяснил специалист, мокрые осадки будут прибивать лежащий на земле снег.

О снеге и гололедице ранее предупреждал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик не исключил, что в течение недели к снежным осадкам также может прибавиться небольшой дождь.