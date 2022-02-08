В Минздраве рассказали, как пожилым восстановиться после "Омикрона"

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Главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в разговоре с Москвой 24 посоветовала переболевшим "Омикроном" пожилым людям чаще бывать на свежем воздухе и есть разнообразную еду.
Поскольку у возрастных граждан после коронавируса часто пропадает обоняние и вкус, это, в свою очередь, может повлиять на аппетит, отмечает эксперт. Такая проблема способна привести к синдрому недостаточности питания, предупреждает Ткачева. Поэтому специалист советует пожилым не ограничивать себя в еде. Особенно это касается людей 75+, уточнила она.
Исключение составляют легкоусвояемые углеводы, добавила Ткачева. "У пожилых может быть нарушение углеводного обмена и даже сахарный диабет. Поэтому лимонады, конфеты – все это надо, конечно, однозначно ограничить", – пояснила она.
Для восстановления после коронавируса важна физическая активность, поэтому эксперт советует проводить на улице около 40 минут в день. Дома можно выполнять комплекс рекомендованных врачом упражнений. Важен и хороший полноценный сон, указала гериатр.
Поскольку период восстановления после COVID-19 у пожилых длится гораздо дольше, чем у молодых, Ткачева советует внимательно следить за своим состоянием.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, где чаще всего пожилые граждане заражаются "Омикроном". По мнению эксперта, в первую очередь речь идет о магазинах и аптеках. Вместе с тем любое закрытое пространство представляет опасность, напомнил врач. Сюда в том числе относятся подъезды и лифты.
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