В Воронежской области пенсионерка спасла хаски из ледяной воды

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В городе Россоши Воронежской области пенсионерка спасла собаку породы хаски, которая провалилась под лед в реку. Пожилая женщина, не задумываясь, бросилась в ледяную воду и помогла собаке выбраться на берег, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в воскресенье, 6 февраля. Пенсионерка рассказала, что спасение животного не составило ей труда, поскольку раньше она занималась зимним купанием.

"Гуляли с подругами у реки и услышали жалобный вой собаки. Хаски торчала в воде недалеко от берега и не могла пробраться сквозь лед на сушу. Я, недолго думая, разделась и бросилась в воду. Там был лед, и из-за этого собака не могла выбраться на берег. Я ей помогла, разбивала лед своим телом. Сейчас чувствую себя отлично. Я закаленная", – сказала она.

Видео спасения хаски, снятое подругой пенсионерки, вызвало восхищенную реакцию пользователей социальных сетей: россияне назвали женщину героиней и пожелали ей долгих лет жизни. Однако сама спасительница не видит ничего героического в своем поступке.

"Нет, я не считаю себя героем. Мне кажется, каждый бы так поступил. Для меня эта ситуация, конечно, шок", – отметила женщина.

По ее словам, спасенная хаски полностью здорова и вернулась домой к хозяйке.

Ранее в Омской области люди спасли лося, который рогами запутался в старых телефонных проводах. Освобождать животное прибыли егеря, ветеринар, дорожный полицейский и местные жители. Операция по освобождению длилась более двух часов.