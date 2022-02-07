Медики назвали симптом, предшествующий проблемам с дыханием при "Омикроне"

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Распространенным симптомом COVID-19 при заражении штаммом "Омикрон", который возникает до появления затруднений в дыхании, является головная боль. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

"У некоторых людей начинает болеть голова, прежде чем они замечают какие-либо затруднения в дыхании. Это достаточно распространенный признак COVID-19", – предупреждают специалисты.

Врачи отмечают, что чаще всего продолжительные головные боли наблюдаются у пациентов, которые регулярно испытывали аналогичные проблемы и до заражения. При этом данный симптом "Омикрона" может проявиться у практически любого человека, а также он может сохраняться и после выздоровления.

Для борьбы с головной болью при "Омикроне" британские медики советуют использовать болеутоляющие препараты, однако их следует принимать не чаще трех раз в неделю.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, чем постковидный синдром, вызванный "Омикроном", отличается от состояния, появившегося после заболевания "Дельтой". По ее словам, реже отмечаются признаки тромбозов, а также устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.