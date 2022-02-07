Эксперт по языку тела рассказала, как произвести хорошее впечатление с первого взгляда

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Правильная походка, положение головы и движения рук помогут девушке произвести хорошее впечатление на молодого человека с первого взгляда, заявила эксперт по языку тела Джуди Джеймс. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, для положительного эффекта необходимо придать естественный вид осанке. Для этого при ходьбе надо опускать плечи вниз, а не назад. Кроме того, Джеймс советует немного наклонять голову.

"Если вы сидите на стуле, положите локти на подлокотники, а если вы стоите у барной стойки, обопритесь одним локтем о перекладину или слегка поднимите обе руки, жестикулируя, чтобы мягко оттолкнуть локти от ребер", – отметила она.

Также следует помнить о правильном положении рук. По словам Джеймс, на виду надо держать большие пальцы, поскольку это показывает расслабленность и уверенность. Эксперт советует не принимать закрытые позы, скрещивая ноги и руки, а также не класть руки на колени, раздвигая локти.

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