Эксперт по языку тела рассказала, как произвести хорошее впечатление с первого взгляда

Фото: depositphotos/VikaOvcharenko
Правильная походка, положение головы и движения рук помогут девушке произвести хорошее впечатление на молодого человека с первого взгляда, заявила эксперт по языку тела Джуди Джеймс. Об этом сообщает Daily Mail.
По ее словам, для положительного эффекта необходимо придать естественный вид осанке. Для этого при ходьбе надо опускать плечи вниз, а не назад. Кроме того, Джеймс советует немного наклонять голову.
"Если вы сидите на стуле, положите локти на подлокотники, а если вы стоите у барной стойки, обопритесь одним локтем о перекладину или слегка поднимите обе руки, жестикулируя, чтобы мягко оттолкнуть локти от ребер", – отметила она.
Также следует помнить о правильном положении рук. По словам Джеймс, на виду надо держать большие пальцы, поскольку это показывает расслабленность и уверенность. Эксперт советует не принимать закрытые позы, скрещивая ноги и руки, а также не класть руки на колени, раздвигая локти.
Ранее сообщалось, что за последний год 68% россиян начали испытывать стресс при онлайн-знакомствах из-за несовпадения их целей с намерениями партнера. По словам экспертов, до пандемии пользователи приложения об этом не переживали. Теперь же 66% опрошенных готовы к отношениям с человеком, только если у них есть общие устремления.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: