В СПЧ обсудили создание цифрового кадрового центра по трудоустройству заключенных

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Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ обсудили вопрос создания цифрового кадрового центра для трудоустройства заключенных. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ.

Отмечается, что возможность создания такой платформы была рассмотрена в ходе совещания, проведенного в рамках исполнения поручения Владимира Путина о подготовке предложений по трудовой интеграции российских заключенных.

"Предлагается, в частности, создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости"; расширить географию применения труда за счет использования единичных рабочих мест, расположенных в непосредственной близости от места жительства осужденного", – говорится в сообщении.

Также правозащитники рекомендовали расширить список профессий, квалификаций и гибких форм занятости осужденных, повысить уровень их доходов, а также минимизировать социально-психологические препятствия, возникающие при их взаимодействии с работодателями. В СПЧ планируют продолжить обсуждение данного вопроса на специальном заседании, которое будет проведено в ближайшее время.

"К обсуждению пригласят представителей ФСИН России, Минюста РФ, комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов и других", – отмечается в релизе.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев высказался в поддержку идеи использования заключенных на работах, на которые привлекают трудовых мигрантов. Фадеев отметил, что главным условием, которое придаст правомерность данной инициативе, должен стать сугубо добровольный характер таких работ.