Кардиолог назвал единственный способ снизить крайне высокий уровень холестерина

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Справиться с крайне высоким уровнем холестерина посредством диет не получится, в этом случае придется прибегать только к медикаментозному лечению. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на врача-кардиолога Тамаза Гаглошвили.

Гаглошвили объяснил, что часто холестерин может быть вызван не плохим питанием, а наследственными факторами. Он привел в пример историю одного из своих пациентов, который пожаловался на уровень холестерина 9,9 ммоль, тогда как 6,7 ммоль уже является критическим показателем. Тот при этом утверждал, что никакую вредную еду не употребляет.

"6,7 ммоль – это стопроцентный показатель к медикаментозному лечению. Даже если вы сейчас будете активно заниматься и правильно питаться, вы снизите этот показатель лишь на 10–15%", – подчеркнул кардиолог.

Он добавил, что обычно пациентам со столь высоким уровнем холестерина назначают прием препаратов из группы статинов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что продукты, содержащие пальмовое масло, повышают уровень "плохого" холестерина в крови. По его словам, этот ингредиент используют в пищевой промышленности при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

