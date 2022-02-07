Эксперт рассказал о причинах смягчения антикоронавирусных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Антикоронавирусные меры смягчают из-за снижения числа реально больных людей и количества госпитализаций. Об этом Москве 24 рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Эксперт пояснил, что положительный тест на коронавирус не значит, что человек болен. По его словам, сейчас 99% всех зараженных – это инфицированные, но не больные.
"Это наводит панику и мешает правильному восприятию. Потому что реально больных, которые болеют клинически, и тем более тех, кто нуждается в госпитализации, – очень мало. Именно поэтому антиковидные меры смягчаются. Если у человека ПЦР и антитела – это не факт, что он болен", – пояснил Жемчугов.
При этом специалист добавил, что невыявленных зараженных в шесть раз больше, чем людей с положительным результатом на коронавирус.
"Если 100 000 анализов проделали и у них там столько-то положительных, из которых 10% – больные, то надо умножить на 6, еще 600 000. Они тоже заразились, но никуда не обращались, ничего не чувствуют", – сказал эксперт.
Жемчугов подчеркнул, что сейчас вирус стал похож на обычную простуду, поэтому люди перестали его бояться. По мнению специалиста, в формирование коллективного иммунитета большой вклад может внести распространение "Омикрона". Эксперт также призвал вакцинироваться, так как без прививки заболевание может протекать в тяжелой форме.
"Это не значит, что COVID-19 закончится как сезонное заболевание. Он может стать также природно-очаговым. Например, эбола живет на летучих мышах, чума живет на грызунах. Коронавирус может стать такой болезнью", – заключил специалист по особо опасным инфекциям.
Ранее в России вступили в силу новые правила Роспотребнадзора о карантине. Таким образом, с 6 февраля отменяется изоляция для граждан, которые контактировали с больным COVID-19. В документе указывается, что пункт, предписывающий лицам, контактировавшим с зараженным коронавирусом, находиться на карантине в течение семи дней, утратил силу.
В России отменили изоляцию для контактировавших с зараженными коронавирусом
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