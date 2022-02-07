Ученые выяснили, что 20% детей испытывают трудности с узнаванием лиц в медицинских масках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые Йоркского университета Канады установили, что 20% детей испытывают трудности с узнаванием лиц в медицинских масках. Об этом со ссылкой на результаты научной работы исследователей сообщает Daily Mail.
"Маски для лица могут мешать детям узнавать лица, могут влиять на их способность заводить друзей", – говорится в сообщении.
В эксперименте участвовали 72 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Им показывали фотографии лиц людей в масках и без них. Кадры демонстрировали в вертикальном и перевернутом виде.
Когнитивный биолог Эрез Фрейд предположил, что проблема узнаваемости детьми людей в масках может негативно сказаться на их способности взаимодействовать со сверстниками и учителями. Ученый выразил уверенность, что на проблему необходимо обратить больше внимания, поскольку социальные контакты чрезвычайно важны для детей.
Результаты исследования также показали, что дети по-разному воспринимают лица людей в маске и без маски. Когда на человеке надето средство индивидуальной защиты, многие дети начинают сосредотачиваться на отдельных чертах лица. Если же ребенок видит человека без маски, то он, как правило, рассматривает лицо целиком.
Между тем в Японии предложили использовать маски для двухлетних детей. Так Минздрав страны надеется предотвратить новую волну COVID-19.
В стране "Омикроном" преимущественно заражаются маленькие дети и пожилые люди. Высокий процент вакцинированных наблюдается только среди взрослых. А в детских коллективах вирус распространяется крайне быстро.
Москвичам рассказали, почему в столице смягчили правила карантина по коронавирусу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: