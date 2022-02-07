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Общество

7 февраля, 15:21

Законопроект о похоронной деятельности планируют внести в ГД в весеннюю сессию

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть новый законопроект о регулировании похоронной деятельности в весеннюю сессию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

"В весеннюю сессию он дойдет до Госдумы. Он будет вносить изменения в ряд законодательных актов. Это не только закон о похоронном деле. Это еще и закон о местном самоуправлении, КоАП (Кодекс об административных правонарушениях. – Прим. ред.)", – заявила она.

По словам Разворотневой, новый законопроект призван разграничить полномочия в похоронной сфере между различными государственными органами, а также сделать ее прозрачной, безопасной и свободной от криминала. Она пояснила, что документ уточнит понятие "место захоронения", установит ответственных за выдачу соответствующих разрешений и введет единый реестр кладбищ.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы планируют внести в феврале проект нового закона о похоронном деле в России, предполагающий полную замену закона "О погребении и похоронном деле". Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что принятие обновленной редакции закона назрело давно.

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