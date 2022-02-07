Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

7 февраля, 14:24

Метеоролог рассказал, каким будет лето 2022 года

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Грядущее лето в России будет засушливым и жарким. Соответствующий прогноз в эфире "Радио России" дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости", – заявил синоптик.

Он отметил, что лето 2022 года в итоге будет теплее и суше, чем должно быть согласно климатической норме.

При этом Тишковец признался, что точность его текущего прогноза составляет примерно 60–70%.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" объяснил появление "ложного" солнца в Москве. Тишковец полагает, что причиной для этого стало противодействие двух циклонов и двух антициклонов, которое возникло из-за нахождения города в "барической седловине".

Циклон "Роксана" принес в Москву потепление и осадки

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать