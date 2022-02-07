Метеоролог рассказал, каким будет лето 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Грядущее лето в России будет засушливым и жарким. Соответствующий прогноз в эфире "Радио России" дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости", – заявил синоптик.

Он отметил, что лето 2022 года в итоге будет теплее и суше, чем должно быть согласно климатической норме.

При этом Тишковец признался, что точность его текущего прогноза составляет примерно 60–70%.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" объяснил появление "ложного" солнца в Москве. Тишковец полагает, что причиной для этого стало противодействие двух циклонов и двух антициклонов, которое возникло из-за нахождения города в "барической седловине".