Иммунитет после COVID-19 ненадолго защищает от новых штаммов – Гинцбург

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Иммунитет переболевших COVID-19 людей не может на длительное время защитить от заражения новыми штаммами коронавируса, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
"В последнее время появились хорошие фундаментальные исследования, направленные на изучение различий в том, как наша иммунная система реагирует на заболевание различными штаммами и на вакцинацию. Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", – сказал Гинцбург.
По его словам, в ближайшее время могут появиться новые штаммы коронавируса, от которых защитить сможет вакцинация и ревакцинация "Спутником V".
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная ранее указала на тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в России. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ уже является приличным, поскольку многие граждане переболели "Омикроном".
Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что, несмотря на способность "Омикрона" заражать все возрастные группы, эволюция коронавируса на нем не закончится. По его мнению, вирус продолжит свое развитие, что приведет к появлению еще более заразного штамма.
Чумаков отметил, что в настоящее время коронавирус дошел до такой стадии развития, что обходит иммунитет у всех возрастных групп. По его словам, это значит, что вирус уже приспособился к людям.
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