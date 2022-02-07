Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом. Это на 15% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 53 регионах, но увеличилось в 29. Ситуация не изменилась в трех регионах.

За сутки выздоровели 55 683 человека, при этом скончались 609.

В РФ за минувшие 24 часа выявили 171 905 новых случаев коронавируса. В Москве подтверждено 15 442 новых случая, в Санкт-Петербурге – 13 372, в Московской области – 12 230, в Челябинской области – 4 900, в Пермском крае – 4 797, в Свердловской области – 4 796, в Красноярском крае – 4 639, в Воронежской области – 4 464.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 982 023 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 10 624 954 человека.

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