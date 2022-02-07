В Москве до 95% случаев коронавируса приходится на штамм "Омикрон" – Гинцбург

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве доля заболевших штаммом коронавируса "Омикрон" выросла до 90–95%, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"В Москве сейчас, по всей видимости, 90–95% кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на ковид, – это "Омикрон", – сказал руководитель центра имени Гамалеи.

Гинцбург отметил, что еще 2–4% случаев приходится на штамм "Дельта".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о самых болезненных симптомах "Омикрона". В их числе – выраженные боли в горле, очень сильная головная боль и сильные боли в животе, напоминающие аппендицит, а также боли в мышцах спины в области поясницы.