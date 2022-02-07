Врач рассказала, какие витамины нужно пить в период распространения "Омикрона"

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала в период нового витка пандемии на фоне "Омикрона" пить витамины C, D, B12, цинк и омегу-3 для лучшего иммунного ответа в случае заболевания коронавирусом.
Перед тем как начать курс, эксперт рекомендует сдать анализ и проверить, дефицит какого элемента наблюдается у человека. Принимать витамины важно именно до самого заболевания, чтобы повысить сопротивляемость организма к инфекции в случае заражения, говорит диетолог.
"Дело в том, что иметь некий запас прочности нужно уже до того, как человек заболел", – поясняет специалист.
"Витамин C играет роль в выработке интерферонов. А интерфероны – это первое, что производится нашей иммунной системой, и запоздалый ответ может привести к весьма плачевным результатам", – предупреждает Соломатина.
Для нормальных иммунных реакций полезен и цинк, говорит специалист. Кроме того, чтобы слизистая организма быстрее обновлялась, важно достаточное количество витамина A, продолжает диетолог. "Слизистые первые испытывают вторжение. И чем быстрее они будут обновляться, тем "первые границы" будут, естественно, крепче", – указала эксперт.
Также, по ее словам, для здоровья нервной системы, которая страдает во время и после коронавируса, полезен витамин B12. Витамин D помогает поддерживать иммунную и сердечно-сосудистую систему, отмечает Соломатина.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предостерег россиян от попыток самолечения "Омикрона" при помощи разжижающих кровь препаратов, а также антибиотиков. Последние способны привести к устойчивости организма к подобным лекарствам, указал он. Что касается кроворазжижающих средств, то из-за них у человека может открыться кровотечение, которое потом бывает крайне сложно остановить, предупредил терапевт.
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