ЕГЭ не будет меняться кардинально – Рособрнадзор

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Единый государственный экзамен не претерпит кардинальных изменений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Рособрнадзора.

В ведомстве отменили, что развитие и совершенствование экзамена происходит после профессионального и общественного обсуждения, которое анализируется специалистами Рособрнадзора.

"Этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и дает равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны", – заявили в пресс-службе.

По мнению экспертов Рособрнадзора, изменения в ЕГЭ стоит вносить вдумчиво, последовательно и заблаговременно.

В ведомстве также сообщили о разработке модели усиления роли портфолио школьника. По мнению представителей Рособрнадзора, такой подход позволит увеличить вклад в развитие волонтерства и творческих способностей детей.

"Отражение успехов в указанных мероприятиях, а также результатов конкурсов, олимпиад различного уровня в портфолио станет еще одним толчком для их популяризации, и что важно – мотивацией к участию в них школьников", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным. Специалисты отметили, что это может привести к понижению качества образования в стране.

Кроме того, по их мнению, единые процедуры и подходы на федеральном уровне мотивируют школьников учиться, а сам экзамен является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.