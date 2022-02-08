В профсоюзе учителей усомнились в необходимости уполномоченного по их правам

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Учреждение должности уполномоченного по правам учителей является бессмысленной инициативой, поскольку из-за особенностей законодательства РФ у омбудсмена не будет полномочий, чтобы решать проблемы педагогов. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил член профсоюза "Учитель", преподаватель русского языка и права Всеволод Луховицкий.

"При нынешнем законодательстве, системе управления школой и образованием никакой уполномоченный проблем нарушения трудовых прав учителей не решит. Потому что в большинстве случаев он будет встречаться с тем, что нарушения происходят строго по закону, а менять законы уполномоченный не уполномочен", – сказал он.

В то же время он признал, что многие из прав учителей сегодня нарушаются. В частности, трудовые права: учителя не получают справедливую зарплату, при этом вынуждены перерабатывать и заниматься тем, чего по договору делать не должны. Кроме того, из-за различных образовательных стандартов нарушается принцип педагогического творчества – от этого страдают все хорошие школы, где педагоги используют нестандартные методы обучения, подчеркнул Луховицкий.

"Я не уверен, что в случае с увольнением сотрудницы гимназии № 168 Санкт-Петербурга речь идет именно об этом, но то, что сейчас все учебные программы должны соответствовать одной закрепленной при ФГОСах, – это нарушение педагогического творчества", – отметил он.

По его мнению, решить все перечисленные проблемы могут только независимые профсоюзы учителей. Они должны требовать от властей и самих школ изменений в действующем законодательстве.

Ранее учительница из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина рассказала в Facebook, что ее попросили уволиться, после того как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам педагога, директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что вышеперечисленные поэты были пособниками фашистов и врагами народа.

Позже в связи с этой ситуацией вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России должность уполномоченного по правам учителей. По его словам, сегодня педагогов третируют по поводу и без повода, поэтому они нуждаются в защите.

