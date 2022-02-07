Директор гимназии Петербурга заявила, что Хармса и Введенского не называли врагами народа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Директор гимназии № 168 Санкт-Петербурга Светлана Лебедева заявила, что поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского не называли врагами народа и пособниками фашистов.

Как рассказали РИА Новости в администрации Центрального района города, уволенная учительница Серафима Сапрыкина изменила тему урока без согласования с руководством. После чего директор гимназии провела с ней беседу о необходимости следования учебному плану.

Также в администрации уточнили, что Сапрыкина была принята на работу в августе 2021 года на должности педагога-организатора, библиотекаря и учителя внеурочной деятельности ФГОС.

Ранее учительница Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что ее попросили уволиться из гимназии, после того как она прочитала школьникам стихи репрессированных поэтов – Даниила Хармса и Александра Введенского.

По словам педагога, директор образовательного учреждения собрала экстренное совещание, на котором заявила, что вышеперечисленные поэты были пособниками фашистов и врагами народа. После этого Сапрыкину попросили написать заявление об уходе.

Позднее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов призвал восстановить в правах уволенную учительницу. По его словам, министерство проверит данную информацию. Он также призвал административных работников более чутко относиться к преподавателям.

