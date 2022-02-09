Американские ученые нашли антитела к "Омикрон"-штамму у диких оленей

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Ученые из Пенсильванского университета выявили антитела к новому штамму коронавируса "Омикрон" у диких белохвостых оленей. Об этом сообщается в исследовании, размещенном на сайте bioRxiv.

В материале утверждается, что антитела к коронавирусу удалось обнаружить у 19 случайно отобранных животных из 131. Это означает, что ранее олени перенесли заболевание.

"Секвенирование полного генома показало, что среди белохвостых оленей распространяется штамм "Омикрон", – отмечается в исследовании.

Специалисты допустили, что у животных могут появляться опасные для людей варианты вируса. Подобные мутации способны быть устойчивы к вакцинам, предположили ученые.

Исследование проводилось с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022. Ученые использовали для него животных из района Нью-Йорка Статен-Айленд.

Ранее исследователи из Китайской академии наук высказали предположение, что штамм коронавируса "Омикрон" мог произойти от мышей. По данным ученых, изначально грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, а затем вирус начал мутировать в организме животных.