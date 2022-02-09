Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

04:50

Американские ученые нашли антитела к "Омикрон"-штамму у диких оленей

наука животные

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Ученые из Пенсильванского университета выявили антитела к новому штамму коронавируса "Омикрон" у диких белохвостых оленей. Об этом сообщается в исследовании, размещенном на сайте bioRxiv.

В материале утверждается, что антитела к коронавирусу удалось обнаружить у 19 случайно отобранных животных из 131. Это означает, что ранее олени перенесли заболевание.

"Секвенирование полного генома показало, что среди белохвостых оленей распространяется штамм "Омикрон", – отмечается в исследовании.

Специалисты допустили, что у животных могут появляться опасные для людей варианты вируса. Подобные мутации способны быть устойчивы к вакцинам, предположили ученые.

Исследование проводилось с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022. Ученые использовали для него животных из района Нью-Йорка Статен-Айленд.

Ранее исследователи из Китайской академии наук высказали предположение, что штамм коронавируса "Омикрон" мог произойти от мышей. По данным ученых, изначально грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, а затем вирус начал мутировать в организме животных.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать