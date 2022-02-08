Ученые из Индии заявили о создании вакцины от всех штаммов коронавируса – СМИ

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Группа ученых из университета Кази Назрул и Индийского института науки и исследований объявила о завершении разработки универсальной вакцины от COVID-19, которая может быть эффективной против всех штаммов коронавируса. Об этом сообщает PTI.

Отмечается, что препарат AbhiSCovac был создан на основе пептидной технологии. Ученые утверждают, что многоцелевой мультиэпитопный пептид способен сформировать иммунный ответ ко всем известным штаммам коронавирусной инфекции. Такая универсальность была достигнута благодаря тому, что индийским исследователям впервые удалось идентифицировать неподдающиеся мутациям области в шиповидном белке шести разных штаммов вируса.

"Было обнаружено, что разработанная вакцина обладает высокой стабильностью, антигенностью и иммунностью. Эта вакцина является единственной в своем роде. Ни одна другая вакцина в мире не была разработана для борьбы со всеми штаммами коронавируса одновременно", – заявил один из создателей AbhiSCovac Абхигьян Чоудхури.

Разработчики отмечают, что препарат окажется эффективным и против новых штаммов коронавируса. Исследование, посвященное новой вакцине, принял к публикации авторитетный научный журнал Journal of Molecular Liquids.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину против коронавируса можно адаптировать под штамм "Омикрон" без образца нового варианта инфекции. По словам ученого, для этого нужно знать последовательность, которую можно синтезировать.

