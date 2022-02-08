Свыше 80 молодых ученых стали лауреатами премии правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице в День российской науки назвали лауреатов премии правительства Москвы среди молодых ученых за 2021 год. Наградами отмечены проекты и разработки более 80 человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что популярность награды среди молодых ученых постоянно растет. В 2021 году на конкурс поступило более тысячи заявок, что на 45% больше, чем три года назад.

Ракова отметила, что за минувший год премии присудили проектам и разработкам 82 человек. В общей сложности за 9 лет существования награду получили более 500 ученых.

"Радует, что интерес к науке появляется у детей уже со школьных лет. В московских школах активно развивается проект предпрофессионального образования, одним из направлений которого являются академические классы, в которых ученики активно погружены в проектно-исследовательскую деятельность и с ранних лет делают осознанный выбор будущих профессий в наукоемких отраслях экономики", – подчеркнула Ракова.

Ежегодно город вручает по 50 премий молодым ученым. С 2019 года размер премии увеличен до 2 миллионов рублей по инициативе Сергея Собянина. Если награда присуждается научному коллективу, то сумма поровну делится между всеми его участниками.

В общей сложности за девять лет о своих разработках заявили более 5,5 тысячи молодых ученых. Из них 514 исследователей получили награду на сумму 486 миллионов рублей.

Участвовать в конкурсе могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет, а также доктора наук до 40 лет. Всего предусмотрены 22 номинации: от точных и гуманитарных наук до разработок в сфере авиационной техники и нанотехнологий.

В числе лауреатов 2021 года оказались:

проект научного коллектива Сколковского института науки и технологий по разработке новых методов анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта для выявления и оценки тяжести значимых заболеваний, в том числе COVID-19;

работа ученых Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова о биосенсорных электроанализаторах для диагностики и телемедицины;

исследования в области прикладной небесной механики доцента МГТУ имени Н. Э. Баумана;

разработка старшего научного сотрудника Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева по созданию первого отечественного опытного производства материалов на основе аэрогелей различного назначения.

Отдельное внимание в Москве уделяется созданию условий, помогающих заинтересовать детей наукой. Так, в рамках проекта "Ученые в школы" в 2021 году более 150 представителей науки рассказали ученикам различных образовательных организаций о том, как создавалась российская вакцина от коронавируса, а также как минералы помогают делать выводы о глубинных оболочках планеты.

На сегодняшний день в столице размещены 20% учреждений, занимающихся исследованиями и разработками в России. В Москве работают 44,5% докторов и 38% кандидатов наук страны, а также обучаются 30% российских аспирантов.

Ранее Владимир Путин рассказал о продолжении программы мегагрантов для ученых. Глава государства отметил важность привлечения к работе в России как местных молодых исследователей, так и зарубежных центров. Президент подчеркнул, что для страны важны лаборатории мирового уровня и возможности для пространственного развития.