Астрономы обнаружили одинокую черную дыру в Млечном Пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Международная группа астрономов обнаружила одинокую черную дыру во время искажения света от объекта, который пролетал на фоне звезды в Млечном Пути, сообщает "Лента.ру".

Ученые отметили, что искать одинокие черные дыры труднее, чем в составе двойных систем, поскольку для этого приходится изучать все небо для поиска микролинзирования лучей света звезд. При этом такой эффект может создавать и медленно движущаяся слабая звезда небольшой массы.

Для упрощения поиска одиночных дыр ученые предложили измерить, насколько повысилась яркость источника и на какой угол сместился его свет. В ходе испытаний астрономы вычислили массу линзы (7,1 массы Солнца) и оценили расстояние до нее (1,58 килопарсека). При этом сама линза не излучала значительного света, что подтвердило ее природу как черной дыры.

Ранее американские ученые нашли одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, масса которой равна примерно 200 000 солнц. Она находится в центре карликовой галактики Mrk 462.

