Собянин поздравил московских ученых с Днем российской науки

8 февраля, 17:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил московских ученых, изобретателей и новаторов с Днем российской науки. Мэр столицы отметил, что специалисты создают настоящее и будущее города и страны.
"Сегодня в России отмечается День науки. Для Москвы это значимый праздник, потому что Москва – один из центров мировой науки и образования", – сказал Собянин в ходе осмотра с зампредседателем правительства РФ Маратом Хуснуллиным развития территории Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.
Хуснуллин отметил, что, несмотря на пандемию, комплексное развитие территории университета продолжается. Он выразил уверенность, что в новых помещениях ученые будут двигать вперед науку.
Собянин добавил, что развитие кампуса МГТУ имени Баумана является крупнейшим за последние годы проектом. Специалисты создадут около 170 тысяч квадратных метров новых площадей, отреставрируют здания и памятники.
По словам исполняющего обязанности ректора университета Михаила Гордина, после работ площадь университета увеличится в 1,5 раза. Он отметил, что это позволит увеличить научные и образовательные работы, создать рывок для инженерного образования в России.
На участке кампуса расположится многофункциональный научно-образовательный корпус для размещения исследовательских лабораторий, научно-административных, образовательных и мультимедийных пространств. Также там будут работать инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем и центр биомедицинских систем и технологий.
На новых площадках появятся научно-исследовательские кластеры, конгресс-центры, коворкинги, досуговые и выставочные пространства, технопарк "Квантум-парк", объекты культурного наследия "Фанагорийские казармы" и "Химическая лаборатория".
Ранее в столице в День российской науки назвали лауреатов премии правительства Москвы среди молодых ученых за 2021 год. Наградами отмечены проекты и разработки более 80 человек.
Молодые ученые Москвы получили премии по 2 млн рублей за исследования и разработки
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