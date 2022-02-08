Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В правительстве Москвы рассмотрен вопрос о выполнении государственной программы города Москвы "Спорт Москвы" в 2021 году и задачах на 2022 год. Кроме того, была заслушана информация об участии московских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине. По итогам обсуждения мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить безусловное выполнение намеченных планов развития спортивной инфраструктуры в 2022 году", – говорится в сообщении.

Согласно принятым планам, Москва поставила перед собой задачу увеличить до 5,75 миллиона человек число горожан, регулярно занимающихся спортом, завершить строительство 22 спортивных объектов, а также провести больше 15 тысяч спортивных мероприятий.

Ранее глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2023 года в Москве за счет инвесторов построят четыре ледовые арены. В их числе – стадион "Кристалл" в Лужниках, спорткомплекс Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и ледовый дворец спортивной школы "Самбо-70".

