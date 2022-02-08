Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве увеличился на 15% – Собянин

8 февраля, 15:25
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за прошлую неделю увеличилось на 15%. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, столичные власти надеются на снижение объемов госпитализаций по итогам текущей недели. Он также подчеркнул, что в Москве нарастили коечный фонд: в запасе столицы порядка 5 тысяч коек для больных COVID-19. При этом нагрузка на столичных врачей по прежнему остается большой.
"За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений "Омикроном". Это около 6%. <...> На этой неделе, скорее всего, это падение будет более существенным", – добавил мэр.
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 566 человек с COVID-19. Всего выявили 12 902 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 85 пациентов, выздоровели 20 673 человека.
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