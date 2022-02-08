В COVID-сертификаты россиян добавят информацию об антителах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В медицинский сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19 будут вносить информацию о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Соответствующий приказ министерства здравоохранения России опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Дополнить разделом 4 следующего содержания: 4. Информация о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при наличии)", – говорится в приказе.
Ранее сообщалось, что на портале госуслуг станут доступны сертификаты о медотводе от вакцинации против COVID-19. Сертификат будет отображаться в личном кабинете пользователя в разделе "Сведения об иммунизации".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что решение о предоставлении медотвода принимают только врачи после оценки состояния пациента и изучения его истории болезни. В остальных случаях глава кабмина рекомендовал россиянам прививаться.
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